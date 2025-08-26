Nuovi murales colorano i reparti pediatrici del Policlinico di Catania, portando un tocco di fantasia negli ambulatori di Endocrinologia Pediatrica, Neurologia Pediatrica e Neuropsichiatria Infantile. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra l’associazione “Corsie a colori” e i club Rotaract della Zona Aetna, guidati dal delegato di zona Salvo Privitera, si inserisce nel tema distrettuale “KOINONIA” scelto dal rappresentante Rotaract 2110 Sicilia-Malta per l’anno sociale 2023/2024, Gianni Battista Cauchi.

La riqualificazione degli spazi è stata affidata all’artista catanese Sabrina Caggegi, che ha decorato le pareti con figure ispirate al mondo delle fiabe e della fantasia. Creature immaginarie, animali giocosi e mongolfiere multicolori si alternano a paesaggi naturali e urbani stilizzati, con l’obiettivo di rendere l’ambiente ospedaliero più sereno e rassicurante per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Il progetto ha coinvolto direttamente anche alcuni bambini, che hanno partecipato alla fase di colorazione, trasformando l’attività in un momento di svago e condivisione. I murales, caratterizzati da tonalità vivaci e tratti delicati, contribuiscono così a creare un’atmosfera accogliente, riducendo l’impatto emotivo del ricovero o delle visite specialistiche.

“Ringraziamo di cuore il Rotaract per questa bellissima iniziativa – ha dichiarato il direttore della Pediatria, Martino Ruggieri –. Trattenere i bambini in ospedale non è mai facile: l’ambiente ospedaliero spesso incute timore. Il nuovo look ci aiuta sicuramente a rassicurarli e ad alleggerire i loro timori”.

