Preallerta in Sicilia, caldo in aumento: temperature fino a 38 gradi

La Sicilia si prepara ad affrontare una fase caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e da un progressivo aumento delle temperature, mentre nelle aree montuose e interne continueranno a manifestarsi fenomeni di instabilità pomeridiana.

Per la giornata di giovedì, la presenza di un robusto campo di alta pressione garantirà tempo generalmente soleggiato su gran parte dell’Isola. Lungo il versante tirrenico e sulle coste meridionali sono attesi cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata. Situazione leggermente diversa sul litorale ionico, nelle zone appenniniche e nelle aree interne, dove nelle ore centrali potranno svilupparsi addensamenti nuvolosi anche consistenti, accompagnati da deboli precipitazioni. Il miglioramento è previsto in serata con il ritorno di ampie schiarite.

I venti soffieranno debolmente dai quadranti nord-orientali, mentre il limite delle nevicate si manterrà intorno ai 4.050 metri di quota. Le condizioni dei mari resteranno generalmente tranquille, con il Basso Tirreno quasi calmo e il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia poco mossi.

Il quadro meteorologico sull’intero Meridione continuerà a essere dominato dall’alta pressione anche nei giorni successivi. Tra Campania, Calabria e Sicilia prevarranno cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con i principali fenomeni confinati alle ore più calde della giornata. Il riscaldamento diurno favorirà infatti la formazione di nubi a sviluppo verticale sui rilievi e nelle aree interne, con la possibilità di acquazzoni e temporali localizzati. Non si esclude che alcuni nuclei temporaleschi possano interessare occasionalmente anche i settori costieri del basso versante tirrenico.

Sul fronte termico è previsto un ulteriore incremento del caldo. Le masse d’aria calda continueranno a interessare il Sud Italia per tutta la settimana e probabilmente anche nei giorni successivi, con temperature massime comprese tra 35 e 38 gradi, soprattutto nelle pianure e nelle vallate meno esposte alla ventilazione marina. – Fonte 3Bmeteo.

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