Giovanni Motisi: alla ricerca dell’ultimo latitante di Cosa Nostra

La ricerca del latitante più noto della mafia corleonese continua, con la pubblicazione del nuovo identikit del presunto “killer di fiducia” di Totò Riina. Giovanni Motisi, palermitano nato nel 1959, è l’ultimo latitante rimasto di Cosa Nostra durante il periodo delle stragi. Ricercato dalle forze dell’ordine dal 1998, dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro, è diventato il principale obiettivo delle autorità.

La Polizia ha utilizzato tecnologie avanzate e competenze specializzate per elaborare un identikit aggiornato del latitante, basato su foto risalenti agli anni ’80 e ’90. Grazie alla tecnica dell’Age progression, le immagini sono state modificate per riflettere l’invecchiamento fisiologico del soggetto nel tempo. Questo nuovo prototipo del volto di Motisi potrebbe facilitare le indagini e portare alla sua cattura.

Motisi è considerato estremamente pericoloso ed è ricercato per vari crimini, tra cui omicidi, associazione mafiosa e coinvolgimento in stragi. È stato condannato all’ergastolo per l’omicidio del commissario Giuseppe Montana nel 1985 e è stato identificato come uno dei leader di Cosa Nostra, a capo del mandamento mafioso di Pagliarelli.

L’identikit aggiornato potrebbe essere cruciale per il lavoro investigativo della Polizia, che spera anche di ottenere il supporto dei cittadini per individuare Motisi, che potrebbe essere presente nella vita quotidiana di molte persone senza che queste lo sappiano.

