Festival del folklore internazionale a Gioiosa Marea con 4 Paesi sul palco

di Maria Cristina Miragliotta – Gioiosa Marea ha ospitato, nella serata del 12 agosto 2026, il Festival internazionale del folklore, appuntamento dedicato alle tradizioni popolari e allo scambio culturale tra gruppi provenienti da diversi Paesi. La manifestazione si è svolta all’Arena Canapè.

L’edizione di quest’anno ha assunto un significato particolare per la celebrazione dei 50 anni di attività nel mondo del folklore dei fratelli Turi e Paolo Borà. Un percorso sviluppato nell’arco di mezzo secolo e legato alla promozione e alla valorizzazione delle espressioni della cultura popolare.

Sul palco dell’Arena Canapè si sono alternati il gruppo italiano Il Meliuso e le formazioni folkloristiche provenienti da Costa Rica, Cile e Colombia. Le diverse rappresentanze hanno proposto al pubblico musiche, danze, costumi e tradizioni caratteristiche dei rispettivi territori, offrendo una panoramica delle differenti espressioni culturali presenti nel programma della manifestazione.

L’iniziativa ha riunito così esperienze folkloristiche italiane e internazionali attraverso esibizioni dedicate alla musica e alla danza tradizionale, con la partecipazione di gruppi provenienti dall’Europa e dall’America Latina.

Nell’ambito della serata si è svolto anche il IV Memorial Nino Marziano, inserito nel programma del Festival internazionale del folklore. L’appuntamento di Gioiosa Marea ha quindi affiancato alle esibizioni delle delegazioni partecipanti la ricorrenza dedicata ai cinquant’anni di attività dei fratelli Borà e la quarta edizione del memorial.

👁 Articolo letto 575 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.