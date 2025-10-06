Approvata in commissione Bilancio la manovra quater

La manovra quater approda all’Ars con un pacchetto di misure che spaziano dalle assunzioni al sostegno per eventi turistici. Il provvedimento, atteso a Sala d’Ercole per la votazione, rappresenta un nuovo passaggio cruciale per la maggioranza. Oltre ai 35 milioni di euro destinati ai Comuni tramite emendamenti non soggetti a bando, il testo include una serie di interventi aggiuntivi, frutto delle modifiche approvate durante la lunga seduta della commissione Bilancio.

Ampio spazio è riservato al capitolo del personale. Il governo ha previsto l’immediato reclutamento di tre esperti per l’attuazione del nuovo sistema contabile “Accrual”, mentre vengono confermati i 10 milioni di euro destinati all’erogazione di uno scatto retributivo straordinario ai dipendenti regionali non dirigenti.

Un’attenzione particolare è riservata anche ai lavoratori precari. Gli oltre tremila dipendenti dei consorzi di bonifica otterranno 29 giornate lavorative aggiuntive già nel corso di quest’anno, con un incremento che porterà il totale a 156 giornate a partire dal 2026.

Il testo definitivo contiene inoltre finanziamenti mirati a manifestazioni turistiche e iniziative locali, in continuità con i contributi previsti per sostenere le attività di promozione territoriale. L’insieme degli interventi, distribuiti in più settori, evidenzia la scelta di concentrare le risorse su misure di sostegno al personale pubblico e su iniziative legate alla valorizzazione economica e turistica del territorio.



La manovra quater all’Ars prevede assunzioni, incrementi salariali e fondi per eventi turistici, con 35 milioni di euro destinati ai Comuni e nuove giornate lavorative per i precari dei consorzi di bonifica.

