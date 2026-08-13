Sicilia, 12 milioni per i voucher destinati ai master universitari

La Regione Siciliana stanzia 12 milioni di euro per sostenere i laureati che intendono frequentare master universitari di primo o secondo livello in Italia o all’estero. Le risorse, provenienti dal Pr Sicilia Fse+ 2021-2027, finanzieranno voucher individuali destinati ai residenti nell’Isola da almeno 12 mesi.

La misura, promossa dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, è prevista da un avviso del dipartimento dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio. «Una delle priorità del mio governo è valorizzare il merito e dare ai nostri giovani l’opportunità di ottenere una formazione specialistica e di alto livello», ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani, auspicando che i beneficiari possano successivamente trovare occupazione qualificata anche in Sicilia, attraverso strumenti come il South Working.

«Dopo il prestito d’onore per gli universitari, con il presidente Schifani abbiamo voluto continuare a investire nell’alta formazione», ha affermato Turano. Lo stanziamento complessivo sarà distribuito nell’arco di tre anni.

Il voucher ammonta a 7 mila euro per i master di primo livello, a 20 mila euro per quelli di secondo livello della durata di un anno e a 30 mila euro per i percorsi di secondo livello di almeno 18 mesi, sia in Italia sia all’estero.

Possono accedere alla misura i possessori dei titoli universitari o accademici previsti dall’avviso, compresi quelli conseguiti all’estero se riconosciuti equivalenti. I corsi dovranno durare almeno un anno accademico e garantire 60 Cfu o Cfa.

Ogni beneficiario potrà ricevere un solo voucher, non cumulabile con altri contributi. La prima finestra per le domande sarà aperta dalle 10 del 19 ottobre alle 18 del 18 novembre 2026; ulteriori finestre sono previste nel 2027 e nel 2028.

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