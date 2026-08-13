Possibile sospensione al Piemonte, UIL e CGIL chiedono atti ufficiali

UIL FP e FP CGIL chiedono chiarimenti sulla possibile sospensione temporanea delle attività del PSG, delle Sale Operatorie e di altre Unità Operative dell’Ospedale Piemonte di Messina. Le ipotesi sarebbero emerse durante la riunione della Delegazione Trattante dello scorso 30 luglio.

«Una decisione di questa portata non può essere considerata una questione esclusivamente interna all’Azienda», dichiarano Livio Andronico, segretario generale UIL FP Messina, e Antonio Trino, segretario generale FP CGIL Messina. Secondo i sindacati, una riduzione dei servizi potrebbe incidere sull’intera rete cittadina dell’emergenza-urgenza, aumentando il carico sulle altre strutture ospedaliere.

Le organizzazioni chiedono quindi di conoscere data e durata dell’eventuale sospensione, le Unità Operative coinvolte, le motivazioni e il piano predisposto per assicurare continuità e sicurezza dell’assistenza.

UIL FP e FP CGIL domandano inoltre se sia stato avviato un confronto con le altre aziende sanitarie e ospedaliere del territorio per definire un’organizzazione alternativa. «Prima di ridurre l’operatività di una struttura occorre essere certi che le altre siano state informate, coinvolte e siano concretamente nelle condizioni di assorbire eventuali maggiori flussi di pazienti», affermano Andronico e Trino.

I sindacati chiedono anche conferma delle comunicazioni alla Prefettura di Messina, alla Centrale Operativa SEUS 118, alle strutture sanitarie interessate e agli altri organismi competenti, oltre alle modalità previste per informare la cittadinanza.

«Chiediamo risposte urgenti e atti ufficiali», concludono i due segretari, sollecitando indicazioni sull’organizzazione alternativa prevista per garantire i percorsi di emergenza-urgenza.

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