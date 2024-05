Presunto molestatore minacciato a Palermo, interviene la Polizia

Un uomo di circa 60 anni è stato oggetto di una violenta reazione da parte dei residenti del quartiere Zen 2 a Palermo, dopo aver presumibilmente tentato di molestare una bambina di cinque anni. Il sospetto molestatore ha trovato rifugio in un appartamento in via Agesia di Siracusa, mentre una folla inferocita si è radunata sotto casa sua. Gli individui hanno minacciato l’uomo e danneggiato la sua macchina. Anche la figlia del presunto molestatore si è unita alla protesta.

Le forze dell’ordine, in risposta alla situazione tesa, hanno dovuto intervenire massicciamente per scortare l’uomo e portarlo in commissariato. L’incidente ha generato un forte scompiglio nel quartiere e richiesto un intervento deciso delle autorità per mantenere l’ordine pubblico.

