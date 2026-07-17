Elly Schlein a Palermo, il Pd chiede le dimissioni di Schifani

L’opposizione all’Assemblea regionale siciliana intensifica l’iniziativa politica nei confronti del presidente della Regione, Renato Schifani, chiedendone le dimissioni. La posizione sarà ribadita oggi a Palermo dalla segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, attesa in città per partecipare a un’iniziativa dedicata ai temi della legalità e dell’antimafia, promossa dal Centro Studi Paolo e Rita Borsellino insieme all’Arci.

Nel corso dell’incontro, Schlein affronterà il tema della cosiddetta “questione morale”, confrontandosi con Antonio Balsamo, Vittorio Teresi e Leoluca Orlando. Previsto anche un collegamento da Roma con il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che domenica sarà invece presente a Palermo insieme a Giuseppe Antoci per le commemorazioni della strage di via D’Amelio.

La richiesta di dimissioni arriva dopo l’arresto di Riccardo Gallo, vicenda che ha riacceso l’iniziativa politica delle forze di opposizione. Il Partito Democratico interpreta il caso come un elemento che rilancia il confronto con il centrodestra, anche dopo le recenti divisioni interne al fronte alternativo a Schifani sulla candidatura alla Presidenza della Regione, che hanno coinvolto Ismaele La Vardera.

Il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, ha dichiarato: «Il caso Cefpas è la perfetta cartina di tornasole del metodo di costruzione e gestione del consenso da parte del centrodestra. Schifani faccia un passo indietro di fronte a una platea di indagati e rinviati a giudizio che non ha eguali nella storia dell’Ars».

Anche il Movimento 5 Stelle, attraverso Nuccio Di Paola e Antonio De Luca, ha sollecitato la convocazione di una seduta dell’Assemblea regionale dedicata alla questione morale, chiedendo inoltre la calendarizzazione della mozione di censura nei confronti dell’assessore al Turismo Elvira Amata, attualmente sotto processo. Nel frattempo, il centrodestra mantiene il riserbo sulla vicenda, mentre Fratelli d’Italia è impegnato nell’organizzazione della manifestazione antimafia prevista domenica a Palermo con la partecipazione di Arianna Meloni e di esponenti nazionali del partito.

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