Palermo, disposta ordinanza anti-caldo, ferme le carrozze per 24 ore

Le elevate temperature previste per venerdì hanno spinto il Comune di Palermo a disporre la sospensione, per l’intera giornata, della circolazione delle carrozze trainate da cavalli. L’ordinanza, firmata dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore al Benessere Animale Fabrizio Ferrandelli, entra in vigore in considerazione delle previsioni meteorologiche che indicano punte di 39 gradi nel capoluogo siciliano.

Il provvedimento prevede il blocco di tutti i veicoli a trazione animale per 24 ore, impedendo qualsiasi attività che comporti l’impiego degli equidi sul territorio comunale.

“Si tratta di un provvedimento urgente e necessario”, ha dichiarato l’assessore Fabrizio Ferrandelli, precisando che la decisione è stata assunta “esclusivamente per garantire la tutela e il benessere dei cavalli presenti sul territorio comunale”. Ferrandelli ha inoltre evidenziato che le temperature indicate nei bollettini della Protezione civile rendono indispensabile “la massima prudenza e l’adozione di misure straordinarie” per evitare rischi alla salute degli animali.

L’amministrazione comunale aveva già introdotto nei giorni precedenti limitazioni alla circolazione delle carrozze nella fascia oraria compresa tra le 11.30 e le 17, attivando una task force incaricata di verificare il rispetto dell’ordinanza estiva. I controlli sono stati affidati alla Polizia municipale.

“L’aggravarsi delle previsioni meteo e dell’allerta diramata dalla Protezione civile”, ha aggiunto Ferrandelli, ha reso necessario estendere il divieto all’intera giornata di venerdì 17 luglio. L’assessore ha infine spiegato che il Comune continuerà a seguire l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e i successivi bollettini della Protezione civile, riservandosi di adottare ulteriori misure qualora le condizioni climatiche lo richiedessero.

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