Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 22 al 28 dicembre

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il programma dei controlli sulla velocità previsti lungo le principali arterie autostradali del territorio provinciale. L’iniziativa riguarda la pubblicazione preventiva delle tratte e delle giornate in cui saranno operativi i dispositivi di rilevazione, con l’obiettivo dichiarato di favorire il rispetto dei limiti e ridurre il rischio di sinistri.

Secondo quanto comunicato, i servizi di controllo saranno attivi da lunedì 22 a domenica 28 dicembre 2025. Le attività interesseranno le autostrade A/18 Messina–Catania e A/20 Messina–Palermo, individuate come particolarmente esposte a un’elevata incidentalità. I controlli verranno effettuati nei tratti considerati più critici sotto il profilo della sicurezza stradale.

La Polizia Stradale ha spiegato che la diffusione della mappa dei controlli rientra in una strategia di prevenzione volta a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di mantenere una velocità adeguata alle condizioni della strada e al rispetto delle norme vigenti. “Tenere sotto controllo l’andatura rappresenta un fattore determinante per la sicurezza di tutti gli utenti”, viene sottolineato nella nota.

Nel dettaglio, le operazioni di monitoraggio della velocità sono previste nei giorni 22, 23, 24 e 27 dicembre 2025. In queste date, i controlli saranno dislocati alternativamente lungo entrambe le autostrade interessate e opereranno in entrambi i sensi di marcia. L’organizzazione dei servizi potrà variare in base alle esigenze operative e alle condizioni del traffico.

L’attività rientra nel più ampio quadro delle iniziative di vigilanza intensificate nel periodo delle festività, caratterizzato da un aumento dei flussi veicolari e degli spostamenti a lunga percorrenza.

