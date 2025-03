Al via il Campionato Provinciale Cross Country a Forza d’Agrò

Domenica 9 marzo si terrà a Forza d’Agrò la prima tappa del Campionato Provinciale di Cross Country Messina, che avrà inizio con il 7° Trofeo Agostiniana. L’evento, organizzato dall’ASD Enerwolf di Santa Teresa di Riva sotto la presidenza di Carmelo Miuccio, prevede un percorso di 3 km e 100 metri che si sviluppa tra il centro storico e una parte sterrata nella zona bassa del borgo.

Il tracciato attraversa la parte alta del paese, caratterizzata da architetture medievali, per poi scendere lungo un tratto sterrato veloce fino all’arrivo, situato in Piazza Giovanni XXIII, dove sarà disponibile un punto di ristoro per gli atleti. La gara avrà inizio alle ore 9:00 e vedrà la partecipazione di sportivi provenienti principalmente dalle province di Messina e Catania.

Il Trofeo Agostiniana rappresenta non solo la prima prova del Campionato Provinciale Csain di Cross Country, ma anche l’esordio del Campionato Open di Cross Country Openspeed, offrendo ai concorrenti la possibilità di lottare per la maglia di leader della competizione.

Forza d’Agrò, borgo storico affacciato sul mare e legato alle vicine Savoca e Taormina come “paese delle tre sorelle”, offrirà agli atleti e agli spettatori un contesto suggestivo. Tra i suoi luoghi di interesse si annoverano l’Arco Durazzesco del XV secolo, il Castello Normanno e il Convento Agostiniano. Il borgo è inoltre rinomato per i suoi ristoranti tipici, meta di numerosi visitatori ogni settimana. – Foto di repertorio.

