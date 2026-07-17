Patti estende la pedonalizzazione del lungomare nei fine settimana

Il Comune di Patti amplia il programma di pedonalizzazione estiva del lungomare di Patti Marina con un nuovo provvedimento che interesserà il tratto centrale del lungomare Filippo Zuccarello. Dopo la chiusura al traffico della corsia lato monte, già prevista fino al 4 ottobre, l’amministrazione ha disposto anche l’interdizione alla circolazione e alla sosta della corsia lato mare nelle serate di sabato e domenica. In questa fase iniziale la misura sarà applicata esclusivamente nel corso del mese di luglio.

L’area interessata comprende il segmento del lungomare compreso tra gli incroci con via Santa Caterina e via Gabriele D’Annunzio. Le limitazioni resteranno in vigore fino alle ore 2 del giorno successivo, fatta salva l’eventuale presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli che potrebbero comportare modifiche all’applicazione del provvedimento.

L’iniziativa è stata adottata con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza nelle serate caratterizzate da un elevato afflusso di persone, incrementando gli spazi dedicati alla mobilità pedonale e alla permanenza dei cittadini e dei visitatori lungo il litorale durante il periodo estivo.

Per consentire la chiusura temporanea dell’area interessata, il personale tecnico del Comando di Polizia municipale provvederà all’installazione e alla successiva rimozione della segnaletica stradale e delle transenne necessarie alla regolazione del traffico.

L’ordinanza è stata predisposta dal Comando di Polizia municipale nell’ambito del piano di gestione della viabilità estiva coordinato dalla comandante Nunziella Pontillo, con l’intento di ampliare le aree pedonali lungo il lungomare di Patti Marina durante la stagione turistica.

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