Proroga al 2025 per la cardiochirurgia pediatrica di Taormina

Il Centro di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina rimarrà operativo fino al 31 dicembre 2025, a seguito della proroga concordata durante l’incontro tenutosi a Roma tra l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, il dirigente generale Salvatore Iacolino e i rappresentanti dei ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze. L’estensione dell’attività, originariamente prevista sino al 31 luglio, è subordinata alla presentazione della nuova rete ospedaliera, che dovrà integrare le funzioni del centro di Taormina con il reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale Papardo di Messina.

In Sicilia è già presente un centro di cardiochirurgia pediatrica all’ospedale Civico di Palermo, gestito dalla Fondazione del Gruppo San Donato, mentre il decreto Balduzzi stabilisce una struttura ogni cinque milioni di abitanti: la Regione intende tuttavia superare questo vincolo, come accaduto in altre regioni italiane, conciliando esigenze cliniche e sostenibilità finanziaria.

«È stata e resta una trattativa molto difficile – ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani – nel tentativo di garantire la presenza di questa unità nel sistema sanitario siciliano, nel rispetto dei parametri ministeriali». L’assessore Faraoni ha aggiunto che «il nostro principale interesse è quello di non venir mai meno al nostro dovere di cura e assistenza nei confronti dei pazienti più piccoli» e che la proroga offre il tempo necessario per completare il processo di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. Ha inoltre precisato che il giudizio ministeriale non riguarda soltanto l’integrazione con il Papardo di Messina, ma si estenderà all’intera nuova rete ospedaliera siciliana.

