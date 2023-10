Dafne Musolino cambia schieramento e si unisce a Renzi

Oggi, in un annuncio che ha scosso il panorama politico nazionale, la senatrice Dafne Musolino ha sorpreso tutti abbandonando il suo precedente alleato politico, Cateno De Luca, per unirsi a Italia Viva, il partito guidato da Matteo Renzi.

L’ex sindaco di Messina ha dichiarato: “Non cedo ai ricatti”. Questo passo inaspettato è giunto esattamente un anno dopo la sua proclamazione al Senato e ha immediatamente suscitato una risposta da parte del leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, sui social media.

Dafne Musolino ha trascorso cinque anni come assessore nella giunta di De Luca e ha anche concorso alle Elezioni Europee come membro di Forza Italia. Successivamente, è stata eletta al Senato sotto l’etichetta di Sud chiama Nord, una nuova formazione politica ideata da De Luca, che è riuscita a garantire anche un seggio alla Camera dei Deputati per un altro messinese, Francesco Gallo.

Matteo Renzi ha accolto con gioia Musolino in Italia Viva, lodando le sue capacità politiche e la sua preparazione tecnica come avvocato. Ha sottolineato l’importanza del suo contributo per affrontare le sfide del Sud e della Sicilia, compresa l’attuazione del Pnrr, ma anche per ristabilire la fiducia nelle Istituzioni a livello nazionale.

Il nuovo percorso politico di Dafne Musolino promette di portare un nuovo dinamismo all’interno di Italia Viva e di contribuire a rafforzare il partito in vista delle prossime Elezioni Europee. L’ex senatrice ha dimostrato la sua abilità nel Senato con discorsi sempre ricchi di proposte e speranze.

La Senatrice Dafne Musolino rivela le motivazioni dietro il suo sorprendente passaggio dal Gruppo per le Autonomie a Italia Viva. Svela il suo interesse per un progetto politico più strutturato e spiega le ragioni della separazione da Cateno De Luca.

“Si tratta di una naturale evoluzione del mio percorso politico,” ha dichiarato Musolino. “Mi sono resa conto che non stavo incidendo come avrei voluto, sia a livello locale che nazionale. Ho sentito la necessità di un cambiamento per poter continuare a servire il mio paese in modo efficace.”

La senatrice ha sottolineato il suo profondo rispetto per le istituzioni e la sua volontà di onorare la carica che ricopre. Il suo desiderio di contribuire alla creazione di un nuovo soggetto politico, chiamato “Il Centro,” rappresenta una visione di aggregazione per i moderati che si sentono estranei alla polarizzazione presente nel parlamento italiano.

Musolino ha concluso ringraziando Cateno De Luca per la fiducia riposta in lei e gli ha augurato successo nei suoi progetti politici futuri.

