Vittoria casalinga per Messina Volley: 3-1 sulla Nino Romano

Nel match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie C femminile, il Messina Volley ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro la Polisportiva Nino Romano al PalaRescifina, consolidando il secondo posto in classifica con tre punti di vantaggio sulla Golden Volley Acicatena. La squadra del presidente Mario Rizzo ha conquistato il settimo successo consecutivo, imponendosi in un incontro caratterizzato da intensità e continui ribaltamenti di fronte.

Il primo set è stato combattuto, con le padrone di casa che hanno preso un vantaggio iniziale grazie a Marika Arena e Giulia Mondello. La Polisportiva Nino Romano ha risposto portandosi avanti con Angela Bertè (19-20), ma il Messina Volley ha reagito chiudendo il parziale 25-23 con un punto decisivo di Mondello.

Nel secondo set, le ospiti hanno trovato continuità con Bertè e Alice Maccotta, accumulando un vantaggio di quattro punti (12-16). Nonostante il tentativo di rimonta di Scimone e Biancuzzo, la Nino Romano ha pareggiato il conto dei set con un 22-25 finale.

Il terzo set ha visto un nuovo equilibrio iniziale, interrotto dal Messina Volley con Mondello e Biancuzzo, che hanno spinto la squadra verso il 25-21. Nel quarto e ultimo parziale, le padrone di casa hanno preso subito il largo con Biancuzzo e Lorusso, chiudendo il set 25-10 e l’incontro sul 3-1.

«Abbiamo lavorato intensamente nelle ultime settimane e le ragazze sono cresciute molto» ha dichiarato a fine gara l’allenatore Francesco Trimarchi. «Era uno scontro diretto e si è vista una buona pallavolo». Soddisfatta anche Mariapia Lorusso: «Ci prendiamo questi tre punti, ma dobbiamo continuare a lavorare».

Messina Volley: Pecoraro, Lorusso 12, Mondello 14, Laganà 4, Ignoto, Runci, Sorbara, Scimone 10, Arena M. 6, Biancuzzo 3, Pasa 1, Arena S. 7, Natoli (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All. Trimarchi.

Polisportiva Nino Romano: Prizzi, Bertè 23, De Luca 4, Musicò 7, Fleres F., Puglisi 6, Fleres S. 1, Formica, Pino, Maccotta 9, Cuzzocrea (Lib. 1), Schepis (Lib. 2). All. Maccotta.

