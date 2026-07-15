Tentato omicidio al villaggio Matteotti, 57enne finisce in manette

Una violenta aggressione avvenuta nel villaggio Matteotti di Messina ha portato all’arresto di un uomo di 57 anni con l’accusa di tentato omicidio aggravato ai danni del fratello di 45 anni. L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione di famiglia, a breve distanza dal Commissariato Messina Nord.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alla base dei fatti vi sarebbe una lite nata per motivi ritenuti futili, ma inserita in un contesto di contrasti familiari che si protraevano da tempo. Dopo un acceso confronto verbale, il 57enne avrebbe raggiunto la cucina, impugnato un grosso coltello e colpito ripetutamente il fratello.

Nel tentativo di difendersi dai fendenti, il 45enne ha riportato ferite da taglio al collo, al torace e soprattutto a un braccio. Proprio quest’ultima lesione desta le maggiori preoccupazioni dei sanitari dell’ospedale Papardo, dove l’uomo è ricoverato, poiché sarebbero stati compromessi i tendini dell’arto superiore.

Nonostante le ferite e lo stato di shock, il 45enne è riuscito a lasciare l’abitazione e a raggiungere il vicino Commissariato Messina Nord per chiedere aiuto. Successivamente è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, che hanno fermato il presunto aggressore e sequestrato il coltello utilizzato. All’interno dell’abitazione erano presenti evidenti tracce della colluttazione, tra cui numerose macchie di sangue. La Procura di Messina ha avviato un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

👁 Articolo letto 219 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.