Domenica lo Slalom Trofeo del Pistacchio Dop di Bronte

Nelle strade di Bronte tornerà l’adrenalina automobilistica con l’edizione inaugurale dello Slalom Trofeo del Pistacchio Dop. L’evento si terrà domenica 19 novembre alle ore 9 sulla strada sp 94 Saragoddio Bronte. L’iniziativa è stata promossa dall’A.s.d. Scuderia Giarre Corse, con il supporto dell’Automobile Club Acireale, il patrocinio del Comune di Bronte e in collaborazione con la Bronte Motori. Dopo anni di interruzione, questa competizione vede il ritorno di ben 66 partecipanti.

Il vice presidente dell’Automobile Club di Acireale, Giuseppe Trovato, esprime soddisfazione per il ritorno di questa storica competizione e confida nell’incremento delle adesioni negli anni a venire. Trovato ringrazia il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, e la Città Metropolitana di Catania per il loro supporto.

L’evento vedrà la partecipazione di tre donne: Alice Gammeri, Katia Di Dio e Rossella Pappalardo, tutte piloti della Scuderia Giarre Corse. Prima della gara, sono state effettuate verifiche sportive e tecniche presso la Archimede Chimica, nella zona industriale di Bronte, grazie alla generosità del pilota Andrea Currenti, proprietario dell’azienda.

Orazio Maccarrone, presidente della Scuderia Giarre Corse, si mostra soddisfatto per la risposta positiva ottenuta e si augura una crescita costante dell’evento negli anni a venire. Questa gara di abilità sarà suddivisa in una manche di ricognizione e tre manches cronometrate. Il vincitore sarà colui che otterrà il miglior tempo senza far cadere i birilli posizionati sul tracciato, con una penalità di dieci secondi per ogni birillo caduto.

