Guardia Costiera a Salina soccorre 37enne con trauma cranico
Questa mattina la Guardia costiera ha effettuato un trasferimento urgente via mare per soccorrere un uomo di 37 anni rimasto gravemente ferito sull’isola di Salina. L’intervento è stato eseguito dall’equipaggio della motovedetta SAR CP332 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari.
L’uomo aveva riportato un trauma cranico e una profonda lesione a una gamba a seguito di un incidente avvenuto a Salina. Le sue condizioni hanno reso necessario il trasporto immediato presso l’ospedale di Lipari per ricevere le cure del caso.
Su disposizione dei soccorsi, la motovedetta è partita con a bordo il personale medico del 118, salpando da Lipari per raggiungere l’isola in tempi rapidi. Una volta preso in carico, il paziente è stato imbarcato in condizioni ritenute stabili e trasferito fino al porto di Pignataro, a Lipari, dove lo attendeva un’ambulanza del 118 per il successivo ricovero.
“L’azione ha permesso di garantire un trasporto sicuro e tempestivo del ferito” hanno riferito dalla Guardia costiera, sottolineando come operazioni di questo tipo rientrino tra le attività quotidiane svolte nell’ambito della missione “Mare e Laghi Sicuri 2025”, finalizzata alla salvaguardia della vita umana in mare, alla protezione dell’ambiente marino e alla sicurezza della balneazione.
