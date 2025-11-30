No Ponte a Messina, Bonelli al corteo: “Festa nazionale di vittoria”

A Messina si è svolta una nuova mobilitazione nazionale del movimento contrario alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, iniziativa che segue la pubblicazione delle motivazioni con cui la Corte dei Conti ha recentemente espresso un giudizio negativo sull’opera. Il corteo ha attraversato alcune vie centrali della città, richiamando una partecipazione eterogenea e numerosa, caratterizzata da striscioni, slogan e una diffusa presenza di associazioni e gruppi civici impegnati da tempo sul tema.

Alla manifestazione hanno preso parte anche rappresentanti del panorama politico nazionale. Tra questi, l’onorevole Angelo Bonelli, che in apertura ha definito l’iniziativa una “festa nazionale di vittoria sul Ponte”, sottolineando come, a suo avviso, la decisione della magistratura contabile abbia impedito che “un progetto risalente al 1997, ormai superato, venisse finanziato con risorse pubbliche”. Le sue dichiarazioni sono state accolte dai presenti come un riconoscimento del percorso portato avanti dal movimento contrario all’infrastruttura.

La giornata si è svolta in un clima ordinato, con un significativo afflusso di partecipanti provenienti anche da altre regioni. L’iniziativa, organizzata da realtà che da anni si oppongono al progetto, è stata presentata come un passaggio rilevante nella loro attività di sensibilizzazione. Il corteo ha attraversato la città per diverse ore, concludendosi in un’area dedicata agli interventi finali delle associazioni promotrici e dei rappresentanti istituzionali presenti.

