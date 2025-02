Cyberattacco in Sicilia, diversi siti istituzionali fuori servizio

Da nove giorni consecutivi, il gruppo di hacker filorussi NoName057(16) sta portando avanti una serie di attacchi informatici contro siti istituzionali italiani. Tra gli ultimi obiettivi figurano diversi portali della Pubblica Amministrazione locale, con ripercussioni significative sulla funzionalità dei servizi online.

Attualmente risultano irraggiungibili i siti ufficiali delle Province di Trapani, Ragusa, Caltanissetta ed Enna, oltre a quello del Comune di Catania e della Regione Puglia. L’azione hacker ha compromesso la normale operatività di questi portali, rendendo impossibile l’accesso a informazioni e servizi essenziali per cittadini e imprese.

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è intervenuta tempestivamente per affrontare la situazione, avvisando gli enti colpiti e fornendo indicazioni mirate per limitare i danni e ripristinare il corretto funzionamento delle piattaforme digitali. L’attacco rientra in una più ampia campagna condotta da NoName057(16), gruppo noto per azioni mirate contro Paesi considerati ostili alla Russia.

Gli episodi recenti confermano l’aumento della minaccia cyber nei confronti delle infrastrutture digitali italiane, spingendo le autorità a rafforzare le misure di sicurezza per prevenire nuove incursioni. Il monitoraggio della situazione prosegue, con l’obiettivo di ripristinare al più presto i servizi compromessi e mitigare l’impatto dell’attacco.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁