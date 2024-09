“HeySun” a Misterbianco: focus sulle energie rinnovabili

Il 25 settembre è stato inaugurato a Misterbianco, presso SicilFiera, “HeySun”, la prima manifestazione fieristica di rilievo nel Sud Italia dedicata esclusivamente alle energie rinnovabili. L’evento, che proseguirà fino al 27 settembre, rappresenta un importante punto di incontro per esperti e aziende del settore, con l’obiettivo di rafforzare la programmazione regionale in ambito energetico. L’iniziativa, patrocinata anche dall’Università di Messina (UniMe), si configura come una piattaforma di discussione per promuovere uno sviluppo sostenibile attraverso l’uso di energie pulite.

Durante i tre giorni di lavori, la fiera ospiterà una vasta gamma di attività, tra cui conferenze, tavole rotonde e momenti di networking su temi quali la mobilità elettrica, le città sostenibili, il solare termico e fotovoltaico, l’eolico, il geotermico e l’idrogeno verde. Particolare attenzione sarà rivolta all’agrivoltaico, un settore emergente di grande interesse per la Sicilia.

Molti esperti prenderanno parte all’evento, tra cui diversi docenti dell’Università di Messina. Il prof. Giuseppe Ioppolo, Delegato della Rettrice ai Rapporti con le Imprese, e il prof. Ernesto Cascone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria, introdurranno le principali tematiche legate alla transizione energetica. In particolare, si concentreranno sulle risorse necessarie per tale transizione, la pianificazione dei progetti nei settori civile e industriale e la promozione delle comunità energetiche.

Tra gli altri partecipanti accademici figurano i professori Sebastian Brusca, Filippo Cucinotta, Mauro Prestipino, Edoardo Proverbio, Carla Faraci, Antonio Galvagno, Maria Francesca Milazzo, Guido Di Bella ed Elpida Piperopoulos, che interverranno nelle diverse sessioni del convegno.

L’Università di Messina sarà inoltre presente con uno stand dedicato, dove verranno illustrati i corsi di laurea, i progetti di ricerca e i laboratori legati al settore delle energie rinnovabili. Come evidenziato dal prof. Ioppolo, “UniMe contribuirà con le proprie conoscenze e ricerche avanzate, promuovendo l’innovazione e sensibilizzando sull’importanza della sostenibilità energetica”.

