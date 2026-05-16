Controlli lavoro nero e sicurezza, raffica di sanzioni nel Palermitano

Controlli straordinari sono stati eseguiti dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, con il supporto dei militari del Comando Provinciale di Palermo, in diverse attività commerciali del capoluogo e della provincia. Nel corso dell’ultima settimana gli ispettori hanno effettuato verifiche in bar, ristoranti, comunità alloggio, palestre, esercizi commerciali e strutture ricettive.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, tutte le nove aziende sottoposte a controllo sono risultate irregolari sotto il profilo della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Otto datori di lavoro sono stati denunciati in stato di libertà.

Nel corso delle verifiche sono state inoltre sospese due attività imprenditoriali, una pizzeria e un centro fitness, dove i militari hanno riscontrato la presenza di lavoratori non regolarmente assunti insieme a violazioni considerate gravi in materia di tutela della sicurezza.

Complessivamente sono stati identificati 72 lavoratori. Di questi, quattro sono risultati impiegati senza contratto regolare. Le irregolarità accertate hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un importo pari a 64.200 euro e ammende penali per 31.280 euro, per un totale superiore ai 95 mila euro.

Tra le principali violazioni contestate figurano la mancata sorveglianza sanitaria dei dipendenti, l’assenza di adeguata formazione in materia di sicurezza, la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e l’installazione di impianti di videosorveglianza senza le autorizzazioni previste dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro e senza preventiva informazione ai lavoratori.

I controlli, fanno sapere i Carabinieri, proseguiranno nei prossimi mesi in tutti i comparti produttivi del territorio.

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