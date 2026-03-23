Trasporti sanitari, attivo a Lipari il servizio trasporto per emodializzati

A Lipari è stato attivato un servizio dedicato al trasferimento dei pazienti sottoposti a emodialisi, affidato alla società “Barresi Emergency” attraverso una convenzione formalizzata con l’Asp di Messina. L’iniziativa è stata definita dal direttore dell’ospedale Sergio Crosca e da Cinzia Oteri, che hanno promosso l’organizzazione del servizio in risposta alle criticità legate alla disponibilità di ambulanze, con il contributo del coordinatore locale Bartolo Beninati.

Il nuovo sistema prevede che gli utenti non vengano più trasportati tramite ambulanza, ma mediante autovetture dedicate. Presso il presidio ospedaliero di Lipari sono presenti tre ambulanze, ma a causa della carenza di personale risulta operativa una sola unità per volta. Tale condizione ha determinato in più occasioni ritardi negli interventi, soprattutto in presenza di emergenze simultanee.

Con l’introduzione del servizio alternativo, i mezzi dell’Asp resteranno disponibili per le attività di emergenza e per le altre esigenze sanitarie, con l’obiettivo di assicurare una maggiore tempestività negli interventi.

Dal soggetto gestore arriva inoltre l’indicazione di un possibile ampliamento delle attività. «E non ci fermeremo qui – annunciano i rappresentanti di Mobilia Emergenzy – ci stiamo già muovendo per portare sempre più servizi ai cittadini di Lipari, perché chi vive su un’isola non deve mai sentirsi isolato anche nei diritti».

👁 Articolo letto 223 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.