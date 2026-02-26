Veterinari Asp Trapani, rafforzata la vigilanza su allevamenti e alimenti

Nel corso del 2025 il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha intensificato l’attività di vigilanza nel settore agro-zootecnico, registrando un aumento significativo delle sanzioni, un incremento degli animali sottoposti a controllo e un potenziamento degli interventi negli allevamenti della provincia.

L’attività, coordinata dal direttore Roberto Messineo, ha interessato l’intero territorio provinciale con azioni di tutela del patrimonio zootecnico, della fauna selvatica e degli animali d’affezione, oltre alla verifica degli alimenti e dei prodotti di origine animale. I controlli sono stati condotti attraverso le unità operative di Sanità animale, Igiene degli alimenti di origine animale e Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Nel 2025 le sanzioni complessive sono state 202, con un incremento dell’80% rispetto alle 112 del 2024. Di queste, 40 sono state elevate dalla Sanità animale, 25 dall’Igiene degli alimenti di origine animale e 137 dall’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, che ha più che raddoppiato i provvedimenti rispetto all’anno precedente.

Il personale del Dipartimento, in qualità di pubblico ufficiale e ufficiale di polizia giudiziaria, è autorizzato ad accedere alle strutture e alla documentazione degli operatori del settore per svolgere attività di controllo su produzioni primarie, macellazioni irregolari e frodi agroalimentari.

Nell’ambito dei controlli, l’unità operativa Sanità animale ha verificato 1.023 capi bovini, con un incremento del 42%, e 4.470 capi ovini e caprini, in crescita del 4%. Per il piano di eradicazione della brucellosi ovi-caprina sono stati esaminati 64.547 capi, mentre le sanzioni sono passate da 12 a 40.

L’unità Igiene degli alimenti di origine animale ha effettuato ispezioni su 1.970 capi macellati, 42 verifiche sul benessere animale durante la macellazione e 217 controlli sui materiali destinati al confezionamento alimentare. L’unità Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ha inoltre registrato 6.891 cani e ne ha sterilizzati 1.700, con incrementi rispettivamente del 5,3% e del 3%. Sono state rilevate 37 non conformità e adottati diversi provvedimenti, tra cui diffide, sequestri, blocchi e prescrizioni.

