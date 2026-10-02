Armao lascia Schifani: «Dimostrerò l’infondatezza delle accuse»

Gaetano Armao ha rassegnato le dimissioni, con effetto immediato, dall’incarico di consigliere giuridico del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. La decisione arriva dopo il coinvolgimento dell’ex vicepresidente della Regione nell’inchiesta della Procura di Palermo nella quale viene ipotizzato il reato di corruzione. I magistrati hanno chiesto nei suoi confronti una misura cautelare. Sulla richiesta dovrà pronunciarsi il gip dopo l’interrogatorio preventivo.

Nell’ambito delle indagini sono stati perquisiti l’abitazione di Armao e i suoi studi legali di Palermo e Roma. L’avvocato, che fino allo scorso agosto ha presieduto la Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione, ha affidato a una nota la propria posizione.

«Sono stato raggiunto da un decreto di perquisizione presso l’abitazione e lo studio legale per un’imputazione provvisoria che avrò modo di dimostrare essere priva di fondamento», ha dichiarato Armao.

Secondo quanto sostenuto dall’ex vicepresidente, le contestazioni riguarderebbero la sua precedente attività alla guida della Cts, organismo composto, riferisce lo stesso Armao, da oltre cinquanta membri e chiamato ad approvare collegialmente i pareri.

Armao ha inoltre spiegato di avere lasciato la presidenza della commissione il 9 agosto e di avere presentato a Schifani le dimissioni irrevocabili dall’incarico di consigliere giuridico «al fine di tutelare le Istituzioni».

Nella stessa nota ha richiamato la propria attività amministrativa, affermando di avere gestito risorse finanziarie per oltre 250 miliardi di euro e firmato otto bilanci regionali.

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