“Furie Rosse” Medicina conquista il XXI Palio d’Ateneo di Catania 2026

Si è conclusa a Catania la ventunesima edizione del Palio d’Ateneo, manifestazione universitaria organizzata dal CUS Catania in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania. A conquistare il primo posto sono state le “Furie Rosse” del Dipartimento di Medicina, che hanno chiuso la competizione con 519 punti, confermando il successo ottenuto nel 2025 e portando a sette il numero complessivo dei titoli conquistati.

Alle spalle di Medicina si sono classificati i “Leoni” di Ingegneria con 491 punti, mentre Economia ha ottenuto il terzo posto con 451. La graduatoria finale è stata annunciata dal rettore Enrico Foti e dal presidente del CUS Catania Massimo Oliveri.

Il Dipartimento di Medicina si è imposto anche nel contest musicale “Tutti cantano al Palio” grazie al brano inedito “Finché il cuore regge”, realizzato nel genere rap assegnato tramite sorteggio.

Nel corso della cerimonia conclusiva, il rettore Enrico Foti ha sottolineato il valore aggregativo dell’iniziativa, definendola “una manifestazione magnifica” e ringraziando studenti, volontari, associazioni e organizzatori per la partecipazione e il contributo offerto alla riuscita dell’evento.

Il presidente del CUS Catania Massimo Oliveri ha evidenziato il carattere unico della manifestazione nel panorama universitario italiano, ricordando la presenza di studenti provenienti dagli Atenei europei partner del network Eunice.

L’edizione 2026 ha coinvolto studenti dei Dipartimenti catanesi e delle sedi di Siracusa e Ragusa, impegnati in 42 competizioni sportive e attività goliardiche tra tornei, giochi di squadra e discipline mentali. Nell’ambito del “Palio Eunice”, riservato agli studenti internazionali, la vittoria è andata al Portogallo.

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