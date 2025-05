Condannato il Comune di Francavilla per condotta antisindacale

Il Tribunale del Lavoro di Messina ha emesso una sentenza nei confronti del Comune di Francavilla di Sicilia, riconoscendolo colpevole di condotta antisindacale per il mancato avvio della contrattazione integrativa relativa agli anni dal 2019 al 2024. La denuncia era stata presentata dalla Cisl Fp Messina, che ha ottenuto così un nuovo pronunciamento favorevole. Il tribunale ha imposto all’amministrazione comunale di adottare senza indugio tutte le misure necessarie per avviare la contrattazione integrativa nei termini indicati, esortandola a evitare in futuro omissioni simili.

Il Segretario Generale della Cisl Fp, Giovanna Bicchieri, insieme al Responsabile delle Funzioni Locali, Maurizio Giliberto, hanno sottolineato come «la contrattazione rappresenti un obbligo normativo imprescindibile che deve essere rispettato e garantito». Essi hanno inoltre evidenziato che la sentenza conferma una serie di precedenti successi ottenuti dalla Cisl in altre amministrazioni locali, dove la contrattazione decentrata integrativa era stata trascurata per anni in violazione della normativa vigente.

Bicchieri e Giliberto hanno dichiarato: «Siamo impegnati a restituire dignità lavorativa e riconoscimenti giuridici e salariali a tutti i dipendenti pubblici coinvolti, soprattutto negli enti locali. I risultati finora raggiunti sono senza precedenti e continueremo a intervenire contro gli enti inadempienti finché non rispetteranno le disposizioni di legge».

