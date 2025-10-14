Tentato femminicidio nel Siracusano, arrestato un 34enne

Una donna di 33 anni è stata gravemente ferita a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, in seguito a un’aggressione subita al termine del proprio turno di lavoro. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’aggressore è l’ex compagno della vittima, Paolo Passarello, 34 anni, originario di Avola. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 14 nei pressi della struttura sanitaria dove la donna presta servizio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, mentre la vittima si stava dirigendo verso la propria auto, sarebbe stata raggiunta dall’uomo che, armato di coltello, l’avrebbe colpita all’addome e a un braccio. L’aggressore si è poi allontanato dal luogo dei fatti, ma è stato individuato e fermato poco dopo dai militari dell’Arma.

L’allarme è stato lanciato da un collega della vittima, che ha immediatamente contattato i soccorsi. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Umberto I di Siracusa, dove si trova ricoverata in condizioni giudicate gravi.

Le indagini sono attualmente in corso. Gli investigatori stanno acquisendo le dichiarazioni di testimoni presenti al momento dell’aggressione e analizzando i filmati di videosorveglianza installati nell’area per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

