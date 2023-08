Messina-Catania: veicolo perde il carico, danneggiate due auto

L’incidente sconvolgente si è verificato sulla strada A18 che collega Messina e Catania. Un camion ha rilasciato inavvertitamente parte del carico, risultando nel danneggiamento di due veicoli. Uno dei colpi più gravi ha riguardato una Fiat Doblò, con l’impatto che ha compromesso il suo parabrezza, causando leggere lesioni al conducente. Un’auto Seat è stata coinvolta in misura minore.

L’incidente è avvenuto poco dopo l’uscita per Roccalumera. Pesi metallici imponenti sono stati improvvisamente dispersi sulla carreggiata, colpendo il parabrezza della Fiat Doblò che stava percorrendo la stessa corsia in direzione della città dello Stretto. Il vetro è stato perforato, ma fortunatamente il guidatore è riuscito a muoversi con ferite di lieve entità al braccio.

La stessa merce ha colpito anche un’auto Seat, provocando danni di entità minore. Incredibilmente, il conducente del camion sembra non essersi accorto dell’accaduto e ha proseguito il suo tragitto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i quali hanno avviato una ricerca per individuare il mezzo responsabile. L’equipe medica del servizio di emergenza 118 è giunta prontamente sul luogo per prestare soccorso.

