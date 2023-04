Allerta gialla per piogge e temporali al Sud Italia: ecco le zone più colpite

In questo fine settimana, la pioggia di aprile sembra non voler abbandonare l’Italia, e anche oggi il maltempo sarà una costante su gran parte della Penisola. Il Centro Meteo Italiano prevede piogge e occasionali temporali, localmente intensi, sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord si affacciano qualche schiarita.

La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio meteo idrogeologico e idraulico nella giornata di oggi, raccomandando massima prudenza. La perturbazione che ha portato precipitazioni diffuse al Centro-Sud si sposterà verso lo Jonio e darà origine a temporali ancora più intensi, specialmente a ridosso delle regioni adriatiche centrali, con forti venti.

L’allerta meteo riguarda Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, specialmente i settori settentrionali di queste ultime due regioni. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Per oggi è stata così valutata allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Al mattino, acquazzoni e temporali colpiranno i versanti Tirrenici e la Sicilia orientale, mentre altrove ci sarà maltempo diffuso. Nel pomeriggio ancora cieli coperti e precipitazioni sparse su tutti i settori, tranne che sulla Sardegna dove ci sarà sereno. In serata ancora piogge sui versanti Adriatici e a nord della Sicilia. La neve continuerà ad attestarsi a quote di montagna, senza variazioni significative di temperatura.

