OPI Messina, Trino replica su presunta incompatibilità degli incarichi

Il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Messina, Antonino Trino, è intervenuto con una nota formale in risposta a una richiesta di chiarimenti riguardante la presunta incompatibilità tra il suo incarico istituzionale e il ruolo di segretario generale territoriale della Funzione Pubblica della CGIL. La comunicazione, indirizzata alla mittente che aveva sollevato il tema, prende le mosse dalla nota protocollata 262/2026/Segr.Gen./GB, nella quale venivano espresse perplessità sulla legittimità della contemporanea titolarità dei due incarichi.

Trino osserva come tali dubbi non siano stati accompagnati da riferimenti normativi specifici, ritenendo pertanto la richiesta priva di elementi circostanziati. Il presidente evidenzia inoltre come la questione sia stata oggetto di precedenti contrapposizioni in ambito elettorale, sottolineando che “quanto sostenuto rappresenta un tema già più volte utilizzato nelle tornate elettorali che l’hanno vista contrapposta alla mia persona”.

Nel testo si richiama anche una presunta incoerenza da parte della mittente, la quale, secondo quanto riportato, avrebbe in passato ricoperto incarichi analoghi senza sollevare questioni di incompatibilità. Trino afferma che, qualora tale incompatibilità fosse stata sussistente, avrebbe dovuto trovare applicazione anche in precedenza, aggiungendo che “le norme, se la memoria non mi inganna, non sono cambiate da allora”.

Il presidente dell’OPI di Messina contesta inoltre la scelta di portare la questione all’attenzione della stampa, sostenendo che tale modalità non consente un confronto tecnico e giuridico adeguato. Nel merito, evidenzia come non sia mai stata formalizzata una richiesta di revoca del suo incarico precedente, limitandosi la controparte a sollevare rilievi di natura mediatica.

Con riferimento al nuovo incarico sindacale, assunto pochi giorni prima dell’invio della nota contestata, Trino precisa che non si registrano elementi di discontinuità rispetto alle funzioni già svolte, sottolineando che la rappresentanza legale della Funzione Pubblica CGIL di Messina non comporta automaticamente una condizione di parzialità. A sostegno di tale posizione, evidenzia l’assenza di disfunzioni o conflitti di interesse registrati fino ad oggi.

In relazione alla richiesta di valutazione trasmessa agli organismi nazionali competenti, il presidente invita ad attendere le determinazioni ufficiali, dichiarando la propria disponibilità a conformarsi a eventuali indicazioni. “Attenderò con serenità le risposte che verranno fornite”, afferma, ribadendo la convinzione di operare nel rispetto delle norme vigenti.

Trino conclude assicurando il rispetto dello statuto della CGIL e degli obblighi derivanti dal mandato ricevuto, richiamando infine una precedente esperienza della mittente in ambito OPI e RSU, che a suo avviso non avrebbe dato luogo a dimissioni nonostante una presunta incompatibilità.

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