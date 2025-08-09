Sicilia, WeekEnd di alta pressione e temperature in rialzo oltre i 35°C

Nel fine settimana la Sicilia sarà interessata da un’estesa area di alta pressione che garantirà condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate su tutto il territorio regionale. Nella giornata di sabato, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sia lungo i litorali tirrenico, ionico e meridionale, sia nelle zone interne e appenniniche. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-orientali, con rotazione successiva verso la stessa direzione, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 5.250 metri. Il Basso Tirreno e il Canale di Sicilia risulteranno poco mossi, mentre il Mare di Sicilia sarà mosso.

Le condizioni anticicloniche che si estendono sul bacino del Mediterraneo determineranno un ulteriore aumento delle temperature, con valori che nelle aree interne pianeggianti potranno superare localmente i 35 gradi nel corso del weekend.

Domenica il quadro meteorologico resterà sostanzialmente invariato. Cieli sereni o con scarsa nuvolosità interesseranno nuovamente le aree costiere e l’entroterra. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, in attenuazione e con rotazione a settentrionali. Lo zero termico si collocherà intorno ai 5.150 metri. I mari, inclusi Basso Tirreno, Canale di Sicilia e Mare di Sicilia, saranno in prevalenza poco mossi. Le alte pressioni manterranno condizioni stabili e soleggiate, accompagnate da temperature in ulteriore aumento nelle zone interne. – Fonte 3Bmeteo.

