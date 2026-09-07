Inferno 2026 chiude alle Gole dell’Alcantara, già al lavoro sul futuro

Si è conclusa con una festa finale l’edizione 2026 di “Inferno”, lo spettacolo proposto alle Gole dell’Alcantara e prodotto da Buongiorno Sicilia. Durante l’incontro conclusivo, gli organizzatori hanno scherzato sull’ipotesi di portare in scena il “Paradiso” il prossimo anno, precisando però di essere già impegnati nella preparazione di un nuovo progetto destinato allo stesso sito.

«Grazie a tutti, stiamo già lavorando a un nuovo progetto per questo sito, contando sulla sinergia realizzata quest’anno con Regione Siciliana, Fondazione Federico II, Parco Fluviale dell’Alcantara, con i Comuni di Motta Camastra e Castiglione di Sicilia e naturalmente con Gole Alcantara srl», hanno dichiarato i produttori.

Giovanni Anfuso ha tracciato un bilancio dell’edizione appena terminata, definendola «una kermesse lunga e faticosa ma ricca di soddisfazioni», sottolineando l’attenzione ricevuta dalla critica e dalla stampa e la partecipazione del pubblico, con numerosi spettatori tornati ad assistere allo spettacolo e diverse rappresentazioni sold out.

Tra i commenti raccolti anche quello di Concetto Mannisi, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia: «La prima edizione era stata un pugno nello stomaco, la seconda consente di cogliere particolari che invitano a rileggere la Divina Commedia».

La storica e politologa Alessia Melcangi ha evidenziato il riferimento al Mediterraneo e all’attualità contenuto nella rappresentazione. L’attore Stefano Onofri ha invece definito “Inferno” «un evento veramente unico», soffermandosi sul lavoro degli interpreti, sulla regia e sull’utilizzo delle caratteristiche naturali delle Gole dell’Alcantara.

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