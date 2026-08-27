Difterite, la Regione rafforza i controlli sui minori non vaccinati

Dopo la morte per difterite della piccola Anna Rosa Bartolotta, la Regione Siciliana rafforza le misure per recuperare i minori non in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Le Asp contatteranno direttamente le famiglie e, in caso di persistente mancato adempimento, potranno procedere alla contestazione formale e alla segnalazione all’autorità giudiziaria competente.

Le nuove disposizioni sono contenute nella circolare trasmessa dall’assessore alla Salute Marcello Caruso e dal dirigente generale del Dasoe Giacomo Scalzo alle aziende sanitarie, ai pediatri e agli Ordini dei medici. L’attenzione riguarda soprattutto i bambini tra zero e sei anni, per i quali il rispetto degli obblighi vaccinali costituisce requisito per l’accesso a nidi e scuole dell’infanzia.

«È necessario, prima della ripresa delle attività scolastiche, imprimere un’accelerazione alle vaccinazioni», ha dichiarato Caruso, indicando tra le priorità il contatto diretto con le famiglie in ritardo e il rafforzamento dell’offerta vaccinale.

Gli elenchi dei minori che non hanno completato i cicli previsti saranno trasmessi ai pediatri di famiglia. Dopo il richiamo d’ufficio, in caso di rifiuto i genitori saranno convocati per un colloquio e riceveranno un appuntamento per la vaccinazione. Un ulteriore mancato adempimento potrà determinare l’avvio delle procedure previste dalla normativa.

I centri vaccinali dovranno inoltre garantire l’apertura dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18, senza prenotazione. Ambulatori saranno previsti nelle Case di comunità Hub e potranno essere riattivate sedi chiuse dopo il Covid.

Domani si insedierà la task force regionale, rafforzata con Alberto Firenze, Claudia Colomba, Giovanni Giammanco, Tito Barbagiovanni e Alessandro Pitruzzella. Resta da valutare l’eventuale rinvio del rientro nella scuola elementare. Intanto migliorano le condizioni del cuginetto di quattro anni di Anna Rosa, positivo alla difterite e ricoverato al Di Cristina.

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