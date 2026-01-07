Paziente 31enne salvato da équipe multidisciplinare a Taormina

Un paziente di 31 anni è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza presso l’Ospedale di Taormina a seguito della diagnosi di un ascesso parafaringeo, patologia che può risultare letale in assenza di un trattamento tempestivo per il rischio di evoluzione in mediastinite. Il giovane si era presentato al Pronto soccorso con difficoltà alla deglutizione, dolore intenso nella regione laterale destra del collo e trisma, sintomi presenti da circa quattro giorni.

Dopo l’accesso, il paziente è stato inviato a consulenza otorinolaringoiatrica e valutato dal dottor Nicolò Politi, che ha riconosciuto la gravità del quadro clinico e ha immediatamente contattato la responsabile dell’Unità operativa, la dottoressa Serenella Palmeri. In parallelo, l’esecuzione di una tomografia computerizzata, effettuata dal radiologo Pietro Carbonaro, ha confermato la presenza di una voluminosa raccolta ascessuale nella parete laterale destra della faringe, consentendo l’attivazione immediata del percorso chirurgico in urgenza.

Con l’arrivo del dottor Francesco Cancemi, il paziente è stato trasferito in sala operatoria, dove è stato assistito dal personale infermieristico Sara Paesano e Diana Longo. Determinante è risultata anche la gestione anestesiologica da parte di Filippo Isaia ed Ezio Famà, che hanno affrontato una procedura di intubazione complessa per il ridotto spazio respiratorio e l’elevato rischio di complicanze.

«Gli ascessi parafaringei rappresentano emergenze potenzialmente fatali per l’ostruzione delle vie aeree, la sepsi e la possibile diffusione al torace», ha dichiarato la dottoressa Palmeri, sottolineando come «l’approccio multidisciplinare e la rapidità d’intervento siano determinanti per prevenire esiti drammatici». Al risveglio il paziente ha mostrato un netto miglioramento clinico e non è stato necessario il trasferimento in Rianimazione.

