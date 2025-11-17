Presentato al Policlinico di Messina il primo PDTA per i pazienti cirrotici

È stato presentato al Policlinico “G. Martino” di Messina il primo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale interaziendale dedicato alla gestione dei pazienti con cirrosi epatica. Il protocollo definisce un iter strutturato che parte dal medico di medicina generale o dagli ambulatori territoriali e conduce agli specialisti epatologi del Policlinico, seguendo le diverse fasi diagnostiche e terapeutiche. Alla presentazione hanno preso parte i professionisti dell’UOC di Medicina a indirizzo Epatologico dell’AOU messinese, insieme ai rappresentanti dell’Asp di Messina e dell’ISMETT di Palermo.

L’unità operativa diretta dalla professoressa Irene Cacciola coordina una rete multidisciplinare che comprende radiologi, endoscopisti, cardiologi, geriatri, diabetologi, anestesisti, chirurghi e personale infermieristico. La struttura garantisce la presa in carico lungo l’intero percorso clinico, dalla diagnosi ai trattamenti, fino all’eventuale invio ai centri trapianti nei casi di scompenso avanzato. La progettazione del percorso è stata sviluppata con la case manager aziendale, dottoressa Luisa Cucinotta, con l’obiettivo di favorire diagnosi tempestive e una più agevole gestione dei pazienti.

“La cirrosi epatica rappresenta lo stadio più avanzato delle malattie croniche del fegato ed è associata a un elevato rischio di complicanze e di carcinoma epatico primitivo”, ha spiegato la professoressa Cacciola, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce per ridurre gli episodi di scompenso e le ospedalizzazioni. Il direttore generale dell’AOU, Giorgio Giulio Santonocito, ha definito il progetto “un lavoro di sinergia e condivisione” volto a garantire percorsi di cura personalizzati in raccordo con il territorio.

Negli ultimi anni la principale causa di malattia epatica cronica è diventata la Metabolic Associated Steatotic Liver Disease, correlata a patologie metaboliche quali diabete, obesità e disturbi cardiovascolari. In questo contesto è previsto anche un ambulatorio congiunto con la diabetologia, guidata dalla professoressa Giuseppina Russo, che offre in un’unica seduta consulenze epatologiche e diabetologiche.

👁 Articolo letto 332 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.