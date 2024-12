Nuova denuncia per decesso sospetto al Papardo di Messina

Le morti sospette all’ospedale Papardo di Messina continuano a destare preoccupazione. La vicenda della 75enne Giacoma Pagliaro si aggiunge alla lista di decessi sotto indagine, portando i figli della donna a presentare denuncia.

Il decesso della signora Pagliaro è avvenuto ad aprile, in circostanze diverse rispetto agli altri casi. La donna, che era stata sottoposta a un intervento al cuore al Cannizzaro di Catania anni fa, si era rivolta al Policlinico per un nuovo intervento a causa del malfunzionamento di una clip mitralica. L’operazione, eseguita il 19 aprile da uno specialista del Policlinico presso una sala del Papardo, sembrava inizialmente riuscita, con la paziente trasferita nel reparto di terapia intensiva (TIPO) in condizioni stabili. Tuttavia, il giorno seguente sono emersi problemi gravi, tra cui arresto cardiaco e insufficienza respiratoria. Nonostante l’intubazione, la paziente è deceduta il 25 aprile.

I familiari hanno richiesto la cartella clinica alla direzione sanitaria del Papardo, ma a oggi non l’hanno ricevuta. La denuncia sottolinea la necessità di acquisire tale documentazione, insieme ai tamponi preoperatori e altri materiali utili, per verificare eventuali responsabilità. I sospetti si concentrano anche su una possibile infezione batterica, che potrebbe aver causato scompensi multi-organo, insufficienza respiratoria e problemi renali.

La procura di Messina, guidata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e dalle sostitute Annamaria Arena e Alice Parialò, ha inserito il caso nei 27 attualmente sotto esame nell’inchiesta sulle morti sospette al Papardo, che vede già sei indagati per omicidio colposo.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁