Padre e figlio accoltellati a Milazzo, due misure cautelari

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito due ordinanze di applicazione di misura cautelare nei confronti di altrettanti 18enni, uno dei quali minorenne all’epoca dei fatti contestati. I giovani sono ritenuti responsabili, in concorso, di “tentato omicidio”, “violazione di domicilio” e “porto di oggetti atti ad offendere”.

I provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Messina in relazione all’aggressione avvenuta a Milazzo il 2 maggio scorso ai danni di un uomo di 61 anni e del figlio 17enne.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Sezione Operativa, i due indagati, uno dei quali già gravato da precedenti di polizia in materia di stupefacenti, si sarebbero introdotti durante la notte nell’abitazione delle vittime, dove sarebbero stati scoperti. Ne sarebbe scaturita una colluttazione durante la quale padre e figlio sarebbero stati colpiti con alcuni fendenti, riportando ferite da arma da taglio.

Gli accertamenti si sono concentrati sull’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e sulla comparazione delle tracce biologiche repertate sul luogo dell’aggressione. Gli elementi raccolti hanno consentito ai militari di risalire all’identità dei presunti autori.

Le indagini hanno inoltre portato a ipotizzare un possibile movente legato a questioni connesse all’acquisto di sostanze stupefacenti.

La Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal dottor Giuseppe Verzera, ha richiesto l’adozione delle misure cautelari. Per uno dei giovani è stata disposta la custodia in carcere, mentre per l’altro il collocamento in comunità.

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