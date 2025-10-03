Sanità, Di Paola accusa Schifani di nomine politiche

Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia e vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana, Nuccio Di Paola, ha criticato le recenti scelte del presidente della Regione, Renato Schifani, in materia di nomine nel settore sanitario.

Di Paola ha definito la conferma dell’ex eurodeputato di Forza Italia, Salvatore Iacolino, come dirigente generale dell’assessorato regionale alla Salute, «l’ennesima dimostrazione di come il presidente Schifani assegni poltrone in base alla militanza politica».

L’esponente del Movimento 5 Stelle ha inoltre richiamato l’attenzione sulla nomina del professor Walter Firenze alla guida dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, avvenuta dopo un periodo di vacanza dell’incarico durato nove mesi. In precedenza, la direzione era stata affidata a Daniela Faraoni, esponente della Lega, che aveva poi assunto l’incarico di assessore regionale.

«Ancora una volta la sanità siciliana diventa una questione politico elettorale», ha dichiarato Di Paola, sottolineando che «per noi la politica deve rimanere fuori dalla sanità».

Il vicepresidente dell’Ars ha concluso ribadendo la propria posizione sulle priorità dell’attuale governo regionale: «Evidentemente le priorità del presidente della Regione sono assecondare equilibri di partito piuttosto che garantire il diritto alla salute dei siciliani».

