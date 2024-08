Lavori Palazzo Sciacca Baratta di Patti, la minoranza interroga

La Minoranza Consiliare del Comune di Patti ha presentato un’interrogazione a risposta scritta riguardante l’interruzione dei lavori per il recupero del Palazzo Sciacca Baratta. Questi lavori, finanziati dall’Assessorato Regionale alle Infrastrutture nel 2021, sono parte di un progetto più ampio volto alla valorizzazione del Centro Storico della città. Tuttavia, da alcuni mesi, i lavori sono sospesi, generando preoccupazione tra i residenti e causando disagi dovuti alla chiusura prolungata della Via Sciacca Baratta, sulla quale si affaccia il palazzo oggetto dell’intervento.

Il progetto di recupero del Palazzo Sciacca Baratta risale al 2018, quando l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture ha emanato un bando per finanziare interventi di restauro e recupero di edifici nei centri storici. Il Comune di Patti ha partecipato al bando con un progetto del valore di 1.242.658,92 euro, approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 242 del 15 ottobre 2018. Successivamente, con il Decreto Dirigenziale n. 1950 del 6 agosto 2019, l’Assessorato ha approvato la graduatoria definitiva, nella quale il progetto è risultato ammissibile al finanziamento.

Il finanziamento è stato notificato al Comune di Patti il 10 febbraio 2021 con un importo complessivo di 1.242.658,92 euro. La gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori è stata avviata con Determina Dirigenziale II Settore n. 863 del 22 luglio 2021 e aggiudicata provvisoriamente il 14 settembre 2021 alla ditta La Fenice Società Cooperativa, con sede a Borgetto (PA), che ha offerto un ribasso del 35,514% sull’importo a base d’asta. La stessa ditta ha poi ricevuto l’aggiudicazione definitiva dei lavori con Determina Dirigenziale II Settore n. 450 del 12 ottobre 2022, e il contratto è stato stipulato il 19 dicembre 2022. I lavori sono stati formalmente consegnati il 13 febbraio 2023 e, per permetterne l’esecuzione, è stata disposta la chiusura della Via Sciacca Baratta.

Nonostante l’importanza strategica del progetto per lo sviluppo socio-economico di Patti, i lavori sono attualmente fermi da un paio di mesi. Questo stallo è stato evidenziato dai Consiglieri di Minoranza, che hanno interrogato il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici chiedendo di conoscere i motivi del blocco e i tempi previsti per la ripresa e il completamento dei lavori.

