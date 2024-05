Presentato a Palermo il Corso di “Personal Trainer”

Il corso per “Personal Trainer” della Libertas, presentato al Coni Sicilia, include un percorso formativo sul BLSD (Basic Life Support Defibrillation), con l’uso del defibrillatore semiautomatico. Il Presidente del Comitato Regionale della Libertas Sicilia, Giuseppe Mangano, ha dettagliato il corso davanti a un pubblico selezionato.

Le lezioni pratiche si terranno nei Centri Sportivi Libertas di Palermo, mentre quelle teoriche presso il Coni Sicilia, in via Notarbartolo, dal 25 maggio al 22 giugno. Il corso, composto da 40 lezioni frontali e altrettante di studio individuale, include 60 ore di tirocinio. È aperto ai tecnici qualificati per l’aggiornamento obbligatorio secondo il Sistema Nazionale di Qualità del Coni. I formatori nazionali condurranno anche un corso di BLSD, che copre la rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore semiautomatico.

