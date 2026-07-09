Palermo, lite tra parenti finisce in tragedia: morto un uomo di 48 anni

Un uomo di 48 anni ha perso la vita nel corso di una lite avvenuta all’interno di un’abitazione a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo. La vittima, Giacomo Margarini, si era recata presso la casa della sorella quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scoppiata una discussione con il cognato.

L’allarme ha portato sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il corpo è stato successivamente rinvenuto nelle vicinanze di una stradina all’interno del complesso residenziale dove vive la sorella.

Sull’accaduto stanno svolgendo accertamenti i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e ad individuare eventuali responsabilità. Gli investigatori hanno già ascoltato alcuni familiari della vittima per raccogliere elementi utili alle indagini.

Tra le ipotesi attualmente prese in esame vi è quella secondo cui, durante la colluttazione, Margarini possa essere stato sopraffatto dal cognato, descritto come di corporatura sensibilmente più robusta. Si tratta tuttavia di una ricostruzione ancora in fase di verifica e priva, allo stato, di conferme definitive.

Determinante sarà l’attività del medico legale, chiamato a effettuare l’ispezione sul corpo della vittima. Gli accertamenti dovranno chiarire se il decesso sia riconducibile alle conseguenze della colluttazione oppure se sia stato provocato da un malore sopraggiunto durante la lite. Le indagini dell’Arma proseguono per definire con esattezza quanto accaduto.

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