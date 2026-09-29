Chirurgia robotica al Papardo, entra in funzione il sistema Da Vinci

La chirurgia robotica entra nell’offerta sanitaria dell’ospedale Papardo di Messina con l’avvio dell’implementazione del sistema da Vinci, piattaforma destinata agli interventi mini-invasivi in diverse specialità. Il programma multidisciplinare sarà coordinato dal dottor Francesco Mastroeni e coinvolgerà urologia, chirurgia generale, ginecologia e chirurgia toracica.

La tecnologia mette a disposizione del chirurgo una visione tridimensionale ad alta definizione e strumenti articolati capaci di operare con precisione anche nelle aree anatomiche più complesse. Secondo quanto riferito dall’Azienda ospedaliera, la letteratura scientifica internazionale associa, per determinate procedure, la chirurgia robotica a minori perdite ematiche e ad alcune riduzioni delle complicanze, oltre che a degenze più brevi, minore dolore post-operatorio e recuperi più rapidi. I risultati possono comunque variare in base all’intervento e alle condizioni del paziente.

In urologia il sistema potrà essere impiegato, tra l’altro, nella prostatectomia radicale. In chirurgia generale le applicazioni riguarderanno gli interventi colo-rettali, epato-bilio-pancreatici ed esofago-gastrici. La piattaforma sarà utilizzata anche nella ginecologia oncologica e benigna e nella chirurgia toracica.

«La chirurgia robotica non rappresenta semplicemente l’acquisizione di una nuova tecnologia, ma l’avvio di un percorso di crescita che mette al centro il paziente, l’innovazione clinica e la valorizzazione delle competenze professionali dell’Azienda Ospedaliera Papardo», sottolinea la Direzione strategica.

Il progetto comprende anche attività di formazione e crescita scientifica dei professionisti, con l’obiettivo di ampliare le prestazioni ad alta specializzazione disponibili sul territorio e contribuire alla riduzione della mobilità sanitaria verso strutture fuori dalla Sicilia.

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