Giochi di Scienze, si sono distinte tre ragazze dell’I.C. “Anna Rita Sidoti”

Nel mese di febbraio gli alunni delle classi terze dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, guidato dalla dirigente Maria La Rosa, hanno preso parte alla selezione interna dei Giochi di Scienze Sperimentali, iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN).

L’attività, coordinata per la Sicilia orientale dalla professoressa Maria Portanome e sotto la presidenza della dottoressa Domenica Lucchese, ha coinvolto gli studenti in prove su contenuti scientifici di carattere interdisciplinare, con particolare attenzione agli aspetti teorici e applicativi. Tra i partecipanti si sono distinti Rachele Ceraolo, Alysea Fallo e Karol Paterniti, inseriti tra i migliori risultati della fase iniziale. L’istituto gioiosano aderisce alla competizione dal 2019, su iniziativa della docente referente Marzia Rita Mancuso, componente dell’ANISN.

La fase regionale, giunta alla sedicesima edizione, si è svolta oggi presso l’Istituto Comprensivo “E. Drago” di Messina in contemporanea nazionale alle ore 11.00. Alla prova hanno partecipato 16 istituti della Sicilia orientale, di cui 10 provenienti dalla provincia di Messina e gli altri dai territori di Catania e Ragusa. In gara i primi tre studenti selezionati per ciascun istituto.

Completata la graduatoria con i risultati della Sicilia occidentale, i tre migliori classificati rappresenteranno la regione alla finale nazionale prevista il 9 maggio 2026 a Modena, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.

“La manifestazione è resa possibile grazie alla collaborazione delle scuole e dei docenti coinvolti”, è stato evidenziato, con un ringraziamento rivolto alla dirigente dell’I.C. “E. Drago”, Virginia Ruggeri, e ai docenti impegnati nella vigilanza. Presenti anche la presidente della sezione messinese dell’ANISN, Mimma Lucchesi, e il vicepresidente Antonino Rindone.

👁 Articolo letto 852 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.