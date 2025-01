Finanziato completamento impianto sportivo polivalente a Gioiosa Marea

A Gioiosa Marea è stato approvato un finanziamento di 350.000 euro destinato al completamento dell’impianto sportivo polivalente presso la Scuola Media Statale “Aragona”. Il progetto, elaborato dall’Ufficio Tecnico del Comune, è stato inserito nella graduatoria dell’azione 4.2.1 del PR FESR Sicilia 2021-2027.

I lavori previsti includono la realizzazione del campo da gioco, il posizionamento di tribune prefabbricate e la demolizione con successiva ricostruzione degli spogliatoi. Questi ultimi saranno destinati a magazzini e servizi igienici per il pubblico. Una volta conclusi gli interventi, la struttura sarà in grado di ospitare attività sportive come calcetto, tennis, basket e pallavolo, offrendo uno spazio versatile per diverse discipline.

L’impianto è già oggetto di opere di adeguamento sismico finanziate dal Ministero dell’Istruzione attraverso fondi destinati all’edilizia scolastica, per un totale di quasi 930.000 euro. Questi lavori contribuiranno a garantire la sicurezza e la funzionalità della struttura.

Il sindaco Giusi La Galia ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Con la realizzazione di questi lavori consegneremo alla scuola e alla comunità gioiosana una struttura moderna dove, grazie alla copertura, si potranno praticare diversi sport in qualunque stagione dell’anno.

Dopo i finanziamenti per la riqualificazione del Campo sportivo di Sottogrotte e della palestra scolastica di San Giorgio, ecco un altro segno tangibile della progettualità di questa Amministrazione”. Ha inoltre evidenziato come questi interventi rappresentino un investimento non solo nello sport, ma anche nell’educazione e nella formazione delle future generazioni.

