Catania, arrestata coppia: contestati abusi su una dodicenne

La Procura di Catania contesta i reati di corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata a due conviventi, un uomo di 46 anni e una donna romena di 30 anni, arrestati dalla Polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip. Al centro dell’inchiesta vi sarebbe una dodicenne, indicata come persona offesa.

L’attività investigativa ha preso avvio dopo una segnalazione trasmessa al commissariato di Polizia di Acireale dall’istituto scolastico frequentato dalla minore. I primi accertamenti avrebbero portato all’immediato allontanamento della bambina e dei suoi fratelli dal contesto familiare, con il successivo affidamento a una struttura protetta.

Il fascicolo è stato aperto dalla sezione reati contro le fasce deboli della Procura etnea, coordinata dalla procuratrice aggiunta Liliana Todaro, che ha affidato gli approfondimenti alla sezione di Polizia giudiziaria. La segnalazione degli insegnanti avrebbe riguardato possibili episodi di maltrattamento e presunti abusi sessuali consumati in ambito domestico.

Nell’ambito delle attività istruttorie è stato disposto l’ascolto protetto della dodicenne. Secondo quanto riferito dalla Procura, dalle dichiarazioni della minore sarebbero emersi “i primi elementi di riscontro tali da imporre, in ragione della necessità e urgenza, nonché ai fini di protezione, l’immediato collocamento della minorenne in una struttura protetta”. Lo stesso provvedimento è stato adottato nei confronti dei fratellini.

Le indagini sono proseguite anche attraverso attività di intercettazione che, secondo il procuratore Francesco Curcio, avrebbero consentito di raccogliere “gravi elementi indiziari” a carico della madre della minore e del suo convivente. La coppia è stata trasferita nella casa circondariale di piazza Lanza, a Catania.

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