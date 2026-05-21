Autismo, Asp Messina amplia le terapie e riduce le attese

L’Asp di Messina avvia un nuovo intervento dedicato ai minori con disturbo dello spettro autistico con l’obiettivo di ampliare l’accesso alle terapie e contenere i tempi di attesa per i percorsi assistenziali. L’iniziativa si inserisce nell’attuazione del Programma Regionale per l’Autismo e punta a rafforzare i servizi già presenti sul territorio.

Il progetto prevede l’istituzione di un Albo aziendale aperto e senza scadenza, rivolto a strutture ed esperti esterni qualificati nei trattamenti ABA e ABA-BASED. Attraverso questo strumento l’Azienda sanitaria potrà acquisire direttamente le prestazioni terapeutiche destinate ai pazienti già seguiti dalle strutture specialistiche dell’ente.

L’intervento mira da un lato a ridurre le liste d’attesa per l’accesso ai centri diurni, dall’altro a garantire una risposta più rapida alle necessità terapeutiche dei bambini e dei ragazzi coinvolti. Il sistema introdotto prevede inoltre la possibilità, per le famiglie, di individuare liberamente all’interno dell’Albo la struttura o il professionista ritenuto più adeguato, secondo il percorso definito dal Dipartimento di Salute Mentale.

Per assicurare qualità e correttezza nelle procedure è stata costituita una Commissione di valutazione composta da specialisti della Salute Mentale, della Neuropsichiatria Infantile, del Servizio di Psicologia e da un funzionario esterno.

“Questa iniziativa è l’ennesima dimostrazione dell’attenzione concreta che la Direzione Strategica riserva al tema dell’autismo”, ha dichiarato il direttore del DSM, Giuseppe Rao, ricordando il percorso già avviato con l’apertura del quarto Centro Diurno provinciale. Il direttore generale Cucci’ ha aggiunto: “È per me un grande piacere estendere all’Asp di Messina il modello virtuoso già avviato alla guida del DSM di Enna”. L’Albo sarà aggiornato con cadenza trimestrale per consentire nuove adesioni e ampliare progressivamente l’offerta disponibile.

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