Conte in Sicilia: dal mercato di Trapani al comizio a Licata per Fabio Amato

Movimento 5 Stelle in Sicilia: progetti concreti e contrasto alle mafie secondo Conte.

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, prosegue il suo programma nella “due giorni” in Sicilia, in linea con l’iniziativa de l’#altraSiciliatour promossa da Nuccio Di Paola, referente regionale del M5S, per sostenere i candidati alle imminenti elezioni amministrative. Dopo l’incontro con i cittadini al mercato di Trapani questa mattina, il presidente Conte si trova attualmente a Licata, nell’Agrigentino, per sostenere il candidato sindaco Fabio Amato. Durante un comizio molto partecipato in Piazza Sant’Angelo, il presidente Conte ha scherzato con i cittadini in dialetto siciliano, affermando:

“Non siamo tutti uguali. È bellissimo vedere giovani in piazza, con questa partecipazione. Vogliamo cambiare questo territorio. Diamo voce a chi non ne ha; noi non abbiamo comitati d’affari da difendere, ma siamo dalla parte dei cittadini. In particolare, in Sicilia il Movimento 5 Stelle ha dato vita a progetti concreti per risolvere i problemi delle comunità di riferimento. Ovunque siamo presenti, garantiamo serietà, legalità e contrasto alle mafie, senza illudere con progetti astratti”, ha dichiarato Conte.

“Il grande afflusso di persone in questa piazza”, ha affermato il coordinatore M5S, Nuccio Di Paola, “così come quelle che stiamo incontrando in questi giorni, sono un chiaro segnale del desiderio di cambiamento che i siciliani nutrono. Mentre gli altri candidati sindaco incontrano i propri simpatizzanti al chiuso delle stanze, noi siamo sempre in piazza per rafforzare la nostra presenza sul territorio”, ha concluso Di Paola.

