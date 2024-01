Schifani incontra la neo Rettrice dell’Università di Messina

Il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accolto oggi pomeriggio la Professoressa Giovanna Spatari, neo rettrice dell’Università di Messina, in un incontro di cortesia presso Palazzo d’Orléans. La Professoressa Spatari ha fatto la storia come la prima donna a guidare l’ateneo.

Schifani ha sottolineato l’importanza di questa nomina, dichiarando: “L’elezione della Professoressa Spatari, il cui eccellente profilo professionale è ben noto, è motivo di orgoglio per l’intera Sicilia. La nostra regione è una delle poche in Italia ad avere una donna in una posizione così prestigiosa.”

Durante l’incontro, sono stati discussi diversi temi, tra cui il settore della sanità pubblica e la necessità di modernizzare le università per mantenerle all’avanguardia. Schifani ha aggiunto: “In un mondo del lavoro in costante evoluzione, è fondamentale rendere le università sempre più attrattive. Vogliamo assicurare ai nostri giovani la possibilità di eccellere senza dover cercare altrove.”

